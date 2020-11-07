ABD diken üstünde: Toplumsal çatışma, anarşi, kaos...

ABD'de başkanlık yarışı nefes kesiyor. Demokratların adayı Jode Biden, anketlerde 10 puan önde gösterilse de, gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Trump oylarını artırmayı sürdürürken, Biden yarışı az bir farkla önde götürüyor. Seçimin ilk günü fırtına gibi bir giriş yapan Donald Trump, posta oylarının gelmesi ile Biden'ın gerisine düştü. Trump, posta oylarının sayımında usulsüzlükler ve şaibeler olduğunu öne sürerek, 'Sayım durdurulmalı' diyor. Biden ise, usulsüzlük iddialarını kabul etmiyor, seçimi kazanmaya yakın olduğunu belirtiyor. Trump'ın usulsüzlük çıkışı, seçimi mahkemeye götürmeye hazırlanması ABD'deki tansiyonu iyice yükseltmiş durumda. Biden ve Trump taraftarları ufak bir kıvılcım beklerken, ABD polisi sokaklarda geniş önlemler alıyor. Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimini Washington'da ikamet eden SETA Koordinatörü Kadir Üstün ile konuştuk. Üstün, Trump'ın söylemlerini, Biden'ın tutumunu, sokaklardaki son durumu sabah.com.tr okuyucuları için değerlendirdi. Üstün, ABD'nin ortadan ikiye ayrıldığını, sokak çatışması ihtimalinin olduğu ve eli silahlı grupların hazır beklediğini söyledi.

(Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün)

"TRUMP YAVAŞ YAVAŞ YAKALADI GİBİ"

ABD seçimlerindeki son durumu ele alan SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün şöyle konuştu:

Başkanlık seçimlerinde birkaç eyalet öne çıkıyor. Dört eyalete kilitlenmiş durumda; Nevada, Arizona, Pensilvanya ve Georgia.

Georgia eyaletinde bugün Biden, öne geçti çok az bir farkla gerideydi. Georgia'yı alırsa Nevada ile birlikte 270'i geçmiş olacak. Nevada'da daha rahat görünüyor durumu. Ama Nevada'dan sonuçlar bir türlü gelmiyor, çok yavaş geliyor daha doğrusu… Bunların üzerinde Pensilvanya'yı kazanması kuvvetle muhtemel, çünkü orada sayılmayan bayağa bir oy var. Fark gitgide kapanıyor. Sanıyorum en son 20 bine düşmüştü oy farkı dolayısıyla oy farkı Biden'ın gerekli olan 270 delegeye ulaşacak gibi. Arizona'da da önde gidiyor ama Arizona'da Trump yavaş yavaş yakaladı gibi. Ama eğer Georgia ve Nevada'yı alırsa başka bir eyalete gerek kalmaz. Veya Nevada'yla Arizona'yı alırsa başka eyalete gerek kalmayacak.

"ÜLKE ORTADAN İKİYE AYRILDI"

Biden'ın anketlerde yansıtıldığı kadar rahat bir seçim geçirmediğini söyleyen Üstün şu ifadeleri kullandı:

Postayla gönderilen oyların Biden lehine çalıştığını görüyoruz çoğu yerde dolayısıyla 270'i bulacak gibi duruyor. Demokratların yaptığı kampanya anketlerin gösterdiği kadar ezemedi. Rahat geçemedi. Trump'ın oylarını koruduğunu ve artırdığını görüyoruz.

Biden seçilirse ABD'nin en fazla oy alan Başkanı olacak. 73 milyon oy almış olacak, Trump da 70 milyona yakın alacak. Bunlar tarihi rakamlar… Ülkenin ortadan ikiye ayrıldığını görüyoruz. Trumpçıların gücünün devam ettiği görülüyor.

"BU CUMHURİYETÇİLERİ İKNA EDECEK İYİ BİR FORMÜL DEĞİL"

Biden'ın, bir koalisyonu temsil ettiğini ifade eden Üstün, ülkedeki kutuplaşmayı sona erdirme konusunda neler yapacağının önemli olduğunu söyledi. Üstün, şu anki durumda Biden'ın Cumhuriyetçileri ikna etmesinin çok da kolay olmadığını söyledi. Üstün şöyle devam etti:

Biden'ın koronavirüs üzerine yaptığı kampanyanın o kadar da etkili olmadığı, yani karşı tarafı ikna anlamında etkili olmadığını görüyoruz. Ülkede yoğun bir kutuplaşma olduğu için iki taraf da kendi taraftarlarını sandık başına götürerek sonuca ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu yaşananlar doğal bir sonuç.

Önümüzdeki dönemde eğer Biden başkan olursa bu aradaki kutuplaşmayı nasıl götürecek karşı tarafa el uzatabilecek mi, Trumpçı tavrı nasıl idare edecek? Biden bir koalisyon başkanı olarak öne çıktı. Hem sol, hem merkez kanadı bir araya getiren aday olarak öne çıktı. Cumhuriyetçileri ikna edecek iyi bir formül değil. Dolayısıyla Demokratlar yeni, daha geniş bir platforma ihtiyacı var.

"ELİ SİLAHTA BEKLEYEN KİTLELER VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kabul etmeme yönündeki söylemleri sonrası gerginliğin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Üstün, Trump'ın aylardır seçim sonucunu kabul etmeme gibi ciddi soru işaretleri oluşturdu. ABD Başkanı seçim sonuçlarını kabul etmezse ne yapılacağı ile ilgili öngörülemez bir durum var. Amerika tarihinde iç savaş dışında seçim sonuçları baz alınarak güç el değiştirmiş, barışçıl bir şekilde… Şimdi bu geleneğin bozulma ihtimali var. O yüzden ciddi bir tedirginlik var. Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmı legal olarak verilen oylar, bazı siyasetçiler hile yapıldığını birçok suçlamalarda bulunmaya başladılar. Eli silahda hazırda bekleyen kitlerler var. Gruplar var en azından… Sokağa dökülme, şiddet olaylarının görülme olasılığı var… Burada sadece ifade özgürlüğü yok, toplumsal çatışma, bir anarşi, terör hareketi mevzusu da var. Dolayısıyla bir gerginlik, bir tartışma var şu an." dedi.