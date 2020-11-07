ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

ABD'de 46'ncı başkanı seçmek için oy sayımı devam ediyor. Seçimin yapıldığı 3 Kasım'dan bu yana Trump'ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde en az 6 dava açtığı bildirildi. Oy sayma işlemi devam eden Pensilvanya eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi.