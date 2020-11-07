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sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

'den son dakika haberleri peş peşe geliyor... Başta Pensilvanya eyaleti olamk üzere çok sayıda eyalette çekişmeli ve kaotik bir yarışı var. ABD Başkanı , seçimde usülsüzlük yapıldığı ve sayılmaması gereken oyların geçerli sayıldığı yönünde itirazları ile gündeme gelişm ve sonuçlara itiraz edeceğini açıklamıştı. 6 eyalette, Trump'ın ekibi seçim sonuçlarına ilişkin yasal süreci başlattı.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 13:16 Son Güncelleme: 7.11.2020 13:25 ABONE OL
ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

sonuçlarının açıklanması için oy sayma işlemleri devam ederken, yasal alanda da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı 'ın Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşen seçim yarışına ilişkin Trump'ın kampanya ekibinin hukuk mücadelesi sürüyor. Trump'ın kampanya ekibi kritik eyaletlerde 6 dava açtı.

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

'de 46'ncı başkanı seçmek için oy sayımı devam ediyor. Seçimin yapıldığı 3 Kasım'dan bu yana Trump'ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde en az 6 dava açtığı bildirildi. Oy sayma işlemi devam eden Pensilvanya eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi.

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

Cumhuriyetçi aday 'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin 'usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedilmişti.

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası

Öte yandan, Başkan Trump'ın ekibinin, posta yoluyla gönderilen oylarla ilgili olarak son tarihin 'uygunsuz şekilde' uzatıldığı gerekçesiyle Pensilvanya'nın yetkilisine ve seçmenlere oy pusulalarının hatalı olduğunu duyuran eyaletin Montgomery ilçesine de dava açacağı bildirildi.

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ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberi: Trump harekete geçti! 6 eyalette seçim sonucu davası
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