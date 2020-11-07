Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: " Daha yeni başlıyor"

ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: " Daha yeni başlıyor"

ABD Başkanlık seçim sonuçları merakla beklenirken adaylardan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden 300 delege ile seçimi kazanacağını iddia ederken ABD Başkanı 'tan son dakika açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 7.11.2020 09:32 ABONE OL
ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: Daha yeni başlıyor

Son dakika haberi: ABD Başkanı , seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: Daha yeni başlıyor

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: Daha yeni başlıyor

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: Daha yeni başlıyor

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD'de seçim yarışı kıyasıya sürerken, yarışı önde götüren Demokrat aday Joe Biden kameralar karşısına geçti. Biden, seçimin gidişatını değerlendirdi, zafere yaklaştıklarını söyledi. Biden, Trump'a da göndermede bulunarak, 'Oylar sayılacak, bunu engellemeye çalışanlara izin vermeyeceğim." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD seçimleri ile ilgili Trump'tan son dakika açıklama: " Daha yeni başlıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA