Biden ilerliyor, Trump kovalıyor: Tarihi seçimde düğüm çözülüyor

ABD'de 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından kördüğüm haline dönen oy sayımı işlemleri hâlâ sürüyor.Gelinen son nokta itibarıyla Demokrat Parti adayı Joe Biden, 253 delegeye ulaştı. Cumhuriyetçi aday, Başkan Donald Trump ise 214 delege elde etti. Seçimi 270 delegeye ulaşan aday kazanacak. Gözler sayımların devam ettiği eyaletlerde. Biden, geride olduğu eyaletlerde Trump'ı yakalamaya, hatta geçmeye başladı. Dolayısıyla Beyaz Saray'a daha da yaklaştı. Umudunu sürdüren Trump'ın seçim ekibi ise "Seçimler henüz bitmedi" açıklamasını yaptı.Sayımın sürdüğü, oyların sonucu değiştirebilecek kadar birbirine yakın olduğu 5 eyalette son durum şöyle:Trump'ın bu eyaleti alması ihtimali, aradaki fark ve sayılmamış oylara bakıldığında mümkün.Biden, 11 delegeli Arizona'da önde görünüyor. Ama aradaki fark, henüz sayılmayan oylarla kapanabilecek oranlarda.20 delegeli eyalette Biden 6 bin oy ile öne geçti. Sonucu değiştirecek kadar sayılmayan oy var.16 delegeli eyalette, geriden gelen Biden 400 oyla öne geçti. Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek oyların yeniden sayılacağını açıkladı.6 delegeli eyalette Biden önde. Trump ile arasındaki oy farkı 17 bin.Önde göründüğü Arizona ile Nevada'yı kazandığı takdirde yeterli olacak ve tam 270 delegeyi bulacak. Biden sadece Pensilvanya'yı ya da öne geçtiği Georgia ile Nevada'yı kazansa da 270'i geçerek Beyaz Saray'ın kapısını açabiliyor.Pensilvanya'daki seçimi kaybederse bütün şansını yitiriyor. Diğer eyaletleri alsa bile delege sayısı yeterli olmuyor. Trump'ın kazanabilmesi için Pensilvanya'yı alması da yetmiyor, Georgia, Kuzey Carolina ile Biden'ın önde göründüğü Nevada ya da Arizona'dan birini de alması gerekiyor.Bu arada yazılı açıklama yapan Trump, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.