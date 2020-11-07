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Son dakika: Dünyada bir ilk gerçekleşti! 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi

Son dakika haberine göre dünyada bir ilk gerçekleşti. , dünyanın ilk 6G uydusunu, teknolojiyi test etmek için yörüngeye gönderdi. 6G'nin yanı sıra 12 uydunun daha yörüngeye gönderildiği vurgulandı. İşte haberin detayları ve diğer ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 18:21 Son Güncelleme: 7.11.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika: Dünyada bir ilk gerçekleşti! Çin 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi

BBC'nin haberinde, 6G uydusunun, Şanşi bölgesinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Haberde 6G'nin yanı sıra 12 uydunun daha yörüngeye gönderildiği vurgulandı.

6'ncı nesil iletişimin ana unsurlarından biri olacak yüksek hız teknolojisinin, yörüngeye gönderilen 6G uydusuyla sınanacağı ifade edildi.

AsiaTimes'ın haberinde de 6G'nin, daha küçük güç çıkışıyla uzak mesafede kayıpsız iletişimi sağlayarak 5G'den 100 kat hızlı olmasının beklendiğinin altı çizildi.

6G uydusunun aynı zamanda, mahsul afetlerini gözlemleme, orman yangınlarını önleme, ormancılık ve su kaynaklarını kontrol etmeye yarayan optik uzaktan algılama sistemi taşıdığı kaydedildi.

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Son dakika: Dünyada bir ilk gerçekleşti! Çin 6G test uydusunu yörüngeye gönderdi
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