Dışişleri Bakanlığı: Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun

Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika bölgesinde meydana gelen Eta Kasırgası nedeniyle yaptığı açıklamada "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Amerika Bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgası'nın, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize'de can kaybı ve maddi hasara yol açtığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.