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Ermeni askerleri mevzileri bırakıp kaçtı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı-Laçin yönündeki çatışmalarda ordusuna bağlı askerlerin Azerbaycan ordusunun saldırılarına direnemeyip mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı

Giriş Tarihi: 7.11.2020 ABONE OL
Ermeni askerleri mevzileri bırakıp kaçtı
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı-Laçin yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin Azerbaycan ordusunun saldırılarına direnemeyip mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, Ermenistan'dan getirilen ve savunma bölgesine yerleştirilen 556. ve 522. motorlu piyade alayları birliklerinin hazırlıksız, deneyimsiz ve disiplinsiz olması nedeniyle kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmediği belirtildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun kritik önemdeki Şuşa'ya girdiği ilk görüntüler de yayınlandı.
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Ermeni askerleri mevzileri bırakıp kaçtı
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