Ermeni askerleri mevzileri bırakıp kaçtı

Azerbaycan ordusunun topraklarını
kurtarmak için
başlattığı operasyon
sürüyor. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan
açıklamada,
Gubadlı-Laçin
yönündeki çatışmalarda
Ermenistan
ordusuna bağlı
askerlerin Azerbaycan ordusunun
saldırılarına direnemeyip
mevzilerini bırakarak
kaçtığı aktarıldı. Ayrıca
açıklamada, Ermenistan'dan
getirilen ve savunma bölgesine
yerleştirilen 556. ve
522. motorlu piyade alayları
birliklerinin hazırlıksız,
deneyimsiz ve disiplinsiz
olması nedeniyle kendilerine
verilen görevleri gerçekleştirmediği
belirtildi.
Öte yandan Azerbaycan
ordusunun kritik önemdeki
Şuşa'ya girdiği ilk görüntüler
de yayınlandı.