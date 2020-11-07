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Ermenilerin kirli planı deşifre oldu! O belgeler ele geçirildi

işgal altındaki ve etrafındaki diğer topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 7.11.2020 11:06 ABONE OL
Ermenilerin kirli planı deşifre oldu! O belgeler ele geçirildi

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

ZENGİLAN BÖLGESİNE YERLEŞTİRDİLER

Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı.

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Ermenilerin kirli planı deşifre oldu! O belgeler ele geçirildi
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