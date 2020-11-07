Fransa’da 3’ü Türk 4 çocuğa 11 saat gözaltı

Fransa'nın Albertville şehrinde 10 yaşlarındaki 3'ü Türk 4 çocuğun evine polis tarafından sabah çok erken saatlerde baskın düzenlendi. Operasyon, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili bir tartışmanın ardından gerçekleştirildi. Gözaltında 11 saat tutulan Türk çocuklarından birinin babası, "Dinimizle ilgili çok fazla soru sordular. Macron ve Erdoğan ilişkisi hakkında görüşlerimizi sordular" ifadelerini kullandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren olayla ilgili "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde. Tam teçhizatlı polisler erken saatlerde evlere baskın yapıp insanları uyandırıyor. Çocuklar 11 saat alıkonuyor. Bir tutanak dahi verilmiyor. Akıl, vicdan, hukuk bunu kabul etmez. Takipçisiyiz" dedi.