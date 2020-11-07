Irkçılık ve İslam düşmanlığı AB’nin değerlerini aşındırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) entegrasyon süreci özellikle 1990'lar ve 2000'lerin başında birçok bölge ülkesi için değişim ve gelişmenin öncüsü oldu. Türkiye de AB'yle birçok alanda entegrasyonu sağlamış bir ülke olarak birliğin kurulduğu günkü idealleri doğrultusunda başarılı olmasını, ayrımcı değil bütünleştirici olmasını arzu ediyor. Bilahare, Avrupa çapında yükselen popülizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı" dedi. Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bosna- Hersek ve Moldova'nın dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda konuşan Çavuşoğlu özetle şu konulara değindi:Pandemi küresel ve bölgesel işbirliğinin önemini bizlere yeniden hatırlattı. İnsani dış politikamız çerçevesinde 155 ülkenin tıbbi malzeme taleplerini çeşitli ölçülerde karşıladık. Çok sayıda tahliye operasyonunda 91 ülkeye yardımcı olduk.AB genişleme politikasında yaratılmaya çalışılan ve Türkiye'nin adaylık statüsünü göz ardı eden 'Batı Balkanlar ve Türkiye' ayrımını doğru bulmuyoruz.AB'ye tam üyelik stratejik önceliğimizdir. Buna karşın, AB de vizyoner olmalı, ilke ve sözlerine sadık kalmalıdır.Bölgesel ulaşım ve ticaret ağımızda aksamaların önüne geçmek için Yeşil Koridorlar gibi daha fazla proje üretmemiz gerekiyor. Sorunlarımıza sınırlarımıza duvarlar örerek çözüm bulamayız.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Moldova'nın dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.