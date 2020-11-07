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İşte Twitter'ın ikiyüzlülüğü! Şehit naaşlarını böylesine vicdansızca paylaşan Meclis Başkan Yardımcısı'nın hesabı neden kapatılmıyor

Daha önce Bakanı'nın hesabını kapatan Twitter, Meclis Başkan yardımcısı'nın şehit naaşlarını vicdansızca paylaşan hesabını kapatmayarak ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı da gelen tepkiler üzerine tweetini silmek zorunda kaldı

Giriş Tarihi: 8.11.2020 00:27 Son Güncelleme: 8.11.2020 00:48 ABONE OL
İşte Twitter'ın ikiyüzlülüğü! Şehit naaşlarını böylesine vicdansızca paylaşan Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı'nın hesabı neden kapatılmıyor

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapatmıştı. Dışişleri Bakanı Bayramov'un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi verilmezken, hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır.'' ibaresi yer alıyordu.

TWİTTER'DAN İKİYÜZLÜLÜK
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un hesabını gerekçe göstermeden kapatan Twitter, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı'nın şehit naaşlarını vicdansızca paylaştığı gönderiye ise sessiz kalarak iki yüzlülüğünü ortaya koydu. Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan daha sonra, gelen tepkiler üzerine paylaştığı fotoğrafı kendisi sildi.

Son dakika: Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı

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İşte Twitter'ın ikiyüzlülüğü! Şehit naaşlarını böylesine vicdansızca paylaşan Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı'nın hesabı neden kapatılmıyor
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