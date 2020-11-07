Kabil’de patlama: 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda eski bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 9. bölgesinde merkez bankasına ait bomba yüklü bir araç sabah saatlerinde infilak ettirildi. Olayda bankanın basın danışmanı ve eski gazeteci Yama Siawash ile birlikte toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Merkez bankası yayın müdürü Esmatullah Kohsar yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak araca yerleştirilen patlayıcının mıknatıslı olduğunu söyledi.