Kötü gözle bakanlar şimdi bize sarılıyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında bir polis ve yaralı kadını kurtararak kahraman olan Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin, Avusturya hükümetinin davetiyle ülke genelindeki okullarda öğrencilere 'cesaret ve yardımlaşma' dersi verecek. Mikail Özen, "Erdoğan'ın dik duruşu bize ilham oldu." derken, Recep Tayyip Gültekin ise, "İslam ve terör asla yan yana gelemez. Gerçek Müslümanlığı ve insanlığı herkese gösterdik" şeklinde konuştu.

Viyana’da terör saldırısında bir polis ve kadını kurtaran kahraman Türk, dehşet anlarını anlattı | Video

SABAH'ın sorularını cevaplandıran kahraman Türkler, şunları söyledi:







ERDOĞAN'IN DİK DURUŞU İLHAMIMIZ OLDU

MİKAİL ÖZEN: Camilere yönelik saldırılar oluyordu, rencide ediliyorduk ve dışlanıyorduk. Müslümanlara ve Türklere yönelik olumsuz algı da değişti. Artık Avusturyalılar 'Hepimiz birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz' mesajı veriyor. Bütün aşırılıkları ve terör gruplarını lanetlediklerini belirtiyorlar. Dün bizden nefret edenler, kötü gözle bakanlar şimdi boynumuza sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. Türkler ve Müslümanlar üzerindeki önyargının yavaş yavaş kalkması bizi çok mutlu ediyor. Erdoğan'ın dik duruşu bize ilham oldu. Avusturya hükümetinin talebiyle ülke genelindeki okullarda öğrencilere cesaret dersi vereceğiz. Benzer saldırılar karşısında ne yapmaları gerektiğini öğreteceğiz. Biz para ya da madalya için değil insanları sevdiğimiz ve değer verdiğimiz için bunları yapacağız. Avusturya halkına yardımdan gurur duyuyoruz. 300 bin destek mesajı gönderdiler. Yaralananları hastanede ziyaret edeceğiz.







BİZ TÜRKLER TEK YÜREĞİZ

RECEP TAYYİP GÜLTEKİN: Avusturya halkından çok iyi yorumlar alıyoruz. Binlerce teşekkür mesajları yağıyor. İslam ve terör asla yan yana gelemez. Müslümanlara yönelik bir önyargıyı da kırdık. Gerçek Müslümanlığı ve insanlığı herkese gösterdik. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız da arayarak bize destek oldular. Bizi burada kahraman olarak görüyorlar. Biz kimseden madalya beklemiyoruz yalnızca görevimizi yaptık. Bir daha olsa yine insanlara yardım ederiz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır. Terörü lanetliyoruz. Sağduyulu Avusturya halkına da teşekkür ediyoruz. Biz Türkler tek yüreğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hep beraberiz.







MÜSLÜMAN DİYE EV VERMEMİŞLERDİ

Saldırıda vurulan polise yardım eden diğer isim olan Filistinli Usame Cevde'ye daha önce 'Müslüman'sın' diye ev satılmadığı ortaya çıktı. Ailesi ile birlikte ev almak isteyen Cevde'ye oturduğu belediyenin ev satışını engellediği, gerekçe olarak ise 'Müslüman ve uyumsuz' sözlerini kullandığı aktarıldı. Cevde'nin mahkeme yolu ile evi aldığı belirtildi. Olayın yaşandığı geceyi anlatan Cevde, "Ben yaralı polisi banka taşıdım. Polisi hastaneye götürmek için yardıma gelen iki Türk de Müslüman'dı, yaptığımızdan gurur duyuyoruz. Terörün dini yoktur. Bizim dinimiz İslam bu değil, ailemiz de bize böyle bir din anlatmadı" mesajı verdi. Cevde, saldırıdan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Viyana Belediye Başkanı Micheal Ludwig'in kendisiyle görüştüğünü, polisin kendisine teşekkür edip arma hediye ettiğini söyledi. Cemil ALBAY/SABAH