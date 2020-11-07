MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? MasterChef 7 Kasım nerede çekildi? İşte merak edilenler...

TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarının arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinden devam eden yarışmanın bugün ekranlara gelen son bölümünde nerede çekildiği merak edildi. Bu bağlamda izleyiciler MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? Sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef 7 Kasım nerede çekildi?

MASTERCHEF ÇİKOLATA FABRİKASI NEREDE? MASTERCHEF 7 KASIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu MasterChef 2020 son bölümde izleyenler tarafından merak edilen MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? - MasterChef 7 Kasım nerede çekildi? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;