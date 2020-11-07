MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? MasterChef 7 Kasım nerede çekildi? İşte merak edilenler...

TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarının arasındaki kıyasıya rekabet sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinden devam eden yarışmanın bugün ekranlara gelen son bölümünde nerede çekildiği merak edildi. Bu bağlamda izleyiciler MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? Sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef 7 Kasım nerede çekildi?
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu MasterChef 2020 son bölümde izleyenler tarafından merak edilen MasterChef Çikolata Fabrikası nerede? - MasterChef 7 Kasım nerede çekildi? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;
MasterChef çekimlerinin yapıldığı Çikolata Fabrikası İstanbul ili Hadımköy ilçesinde yer almaktadır.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Furkan ve Mehmet Şef arasında tatsızlık yaşanmıştı. RTÜK, MasterChef programında 'bir yarışmacıyı ağlatarak stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği' hükmüyle idari para cezası verdi…
RTÜK, TV 8'in "MasterChef Türkiye" programına cezayı kesti. Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yeniden mücadele etti.
İkinci bölümde Somer Sivrioğlu'nun istediği ördek etli gözleme yapmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ve tabağını götürmedi. Yine tabağını tamamlayamayan Furkan ise yaptığı yemekle şeflerin karşısına çıktı.
Ancak Furkan'ın tabağını gören Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi.
Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle bağırdı.
Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı.