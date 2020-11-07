SON DAKİKA! ABD 2020 Başkanlık seçimlerinde son durum ne? Donald Trump'tan bir paylaşım daha

ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımıyla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

Açıklamalarını Twitter hesabından yapan Trump, oy sayım merkezlerine girişlerin engellendiğini belirterek, söz konusu yerlerin pencerelerinin kaplandığını söyledi.

Seçimi kolayca kazanacağını düşündüğü ancak geriye düştüğü eyaletlere işaret eden Trump, on binlerce oya yasa dışı bir şekilde izin verildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"KAPILAR ENGELLENDİ, PENCERELER KAPLANDI"

"Yasal şeffaflığın şiddetle ve kabaca izin verilmediği o saatlerde kötü şeyler oldu. Traktörler, kapıları engelledi. Pencereler, gözlemcilerin sayım odalarının içini görmesin diye kalın kartonla kaplandı. İçeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler meydana geldi.

"HERKESİN KOLAYCA KAZANILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ..."

Bu ayrıca seçim gecesinde herkesin kolayca kazanıldığını düşündüğü, ancak devasa bir farkın yok olduğu, kimsenin uzun bir zaman aralığı boyunca gözlem yapmasına izin verilmediği Pensilvanya da dahil olmak üzere çok sayıda eyalette seçim sonucunu değiştirdi.

"YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLDİ"

Seçim günü akşam saat 8'den sonra on binlerce oy yasa dışı olarak alındı. Pensilvanya ve belli bıçak sırtı eyaletlerde sonuç tamamen ve kolayca değişti. Ayrı bir konu olarak, yüz binlerce oyun gözlenmesine yasa dışı bir şekilde izin verilmedi."