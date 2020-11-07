SON DAKİKA HABERİ! 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

Son dakika haberi: Tüm dünyada heyecanla beklenen ABD seçim sonuçları açıklandı. 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seçimde kazanan taraf Demokratların adayı Joe Biden'ın olduğu açıklandı. Donald Trump ile başkanlık yarışında başa baş mücadele sürerken Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanan taraf oldu. İşte tüm dünyanın heyecanla beklediği ABD seçim sonuçları ve son dakika haberinin detayları…



ABD SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU! AMERİKA'NIN YENİ BAŞKANI JOE BIDEN SEÇİLDİ

Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyordu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği ABD seçim sonuçları Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre belli oldu….