SON DAKİKA HABERİ! 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

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SON DAKİKA HABERİ! 2020 sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı 'ı 46. başkanı seçti!

Gelen son dakika haberine göre; sonuçları açıklandı! Amerika'da gerilimin tırmandığı Başkanlık seçiminde sona gelindi ve yeni Başkan ilan edildi. Tüm dünya, 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine kilitlenmişti. Cumhuriyetçi ABD Başkanı ile Demokrat ’ın yarıştığı seçimde herkes “kimin kazanacağını merak ediyordu. Son dakika açıklamasına göre Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania'da seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı ve ABD’nin yeni başkanı oldu.

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Giriş Tarihi: 7.11.2020 20:25 Son Güncelleme: 7.11.2020 20:25 ABONE OL
Son dakika: 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

Son dakika haberi: Tüm dünyada heyecanla beklenen sonuçları açıklandı. 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seçimde kazanan taraf Demokratların adayı 'ın olduğu açıklandı. ile başkanlık yarışında başa baş mücadele sürerken Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanan taraf oldu. İşte tüm dünyanın heyecanla beklediği ABD seçim sonuçları ve son dakika haberinin detayları…

ABD SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU! AMERİKA'NIN YENİ BAŞKANI JOE BIDEN SEÇİLDİ
Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyordu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği ABD seçim sonuçları Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre belli oldu….

Son dakika: 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki , 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyordu.

3 Kasım'da yapılan ve sonuçların açıklanması yılan hikayesine dönen Başkanlık seçimlerini kazanan isim belli oldu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Son dakika: 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

JOE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA:
sonuçlarının ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Biden paylaşımındaa: "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiği için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım. Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

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SON DAKİKA HABERİ! 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı! ABD medyası Demokratların adayı Joe Biden'ı 46. başkanı seçti!
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