Son dakika: ABD ve Avrupa corona virüs vaka sayısı ile boğuşuyordu... Sıra Asya ülkelerinde mi?

Tüm dünyada günlük corona virüs vaka sayısı düzenli olarak rekorlar kırıyor. Avrupa ve ABD'de sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan hastalarda keskin artışlar olduğunu söylerlem, günlük ölümler de artmaya başladı. ABD Cuma günü 1.140'tan fazla koronavirüs ölümü bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, en son Ağustos ayında bu kadar ölüm gerçekleşmişti. Ancak Avrupa ve ABD'de alışılan tablo, Asya'da görülmeye başlandı!

İRAN'DA VAKA SAYISI 663 BİN 800

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 37 bin 409'a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 663 bin 800'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 493 bin 139 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 244 olarak açıklandı.