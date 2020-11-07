Son dakika: ABD ve Avrupa corona virüs vaka sayısı ile boğuşuyordu... Sıra Asya ülkelerinde mi?

Tüm dünyada günlük corona virüs vaka sayısı düzenli olarak rekorlar kırıyor. Avrupa ve ABD'de sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan hastalarda keskin artışlar olduğunu söylerlem, günlük ölümler de artmaya başladı. ABD Cuma günü 1.140'tan fazla koronavirüs ölümü bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, en son Ağustos ayında bu kadar ölüm gerçekleşmişti. Ancak Avrupa ve ABD'de alışılan tablo, Asya'da görülmeye başlandı!
İRAN'DA VAKA SAYISI 663 BİN 800
Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 37 bin 409'a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 663 bin 800'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 493 bin 139 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 244 olarak açıklandı.
BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 417 BİN 475
Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 417 bin 475'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 36 kişi olarak raporlandı.
ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 429 BİN 574
Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 442 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 429 bin 574 kişinin enfekte olduğu açıklandı.
ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:
"Brezilya (162 bin 35), Hindistan (125 bin 605), Meksika (94 bin 323), İngiltere (48 bin 475), İtalya (40 bin 638), Fransa (39 bin 865), İspanya (38 bin 833), İran (37 bin 409), Peru (34 bin 783), Arjantin (33 bin 136), Kolombiya (32 bin 405), Rusya (29 bin 887), Güney Afrika (19 bin 749), Şili (14 bin 450), Endonezya (14 bin 442), Ekvador (12 bin 761), Belçika (12 bin 708), Almanya (11 bin 364), Irak (11 bin 244), Türkiye (10 bin 722) ve Kanada (10 bin 436)."
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