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Son dakika: 'de geliştirilen öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

'den tespiti ile ilgili son dakika haberi geldi... ABD?de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Uzmanlar koronavirüs taşıyan hastanın öksürük sesini yayınladı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:52 Son Güncelleme: 7.11.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika: ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

'de yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından geliştirilen yöntemde ile öksürüğünden tespit edilen koronavirüs (covid-19) taşıyan bir hastaya ait öksürük ritminin videosu yayınlandı. MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.

Son dakika: ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

ÖRNEK ÖKSÜRÜK SESLERİ

Temmuz ayında İngiltere'nin Cambridge kentindeki 'Covid-19 Sesler Projesi''nde, nefes ve öksürük seslerinin birleşimine dayanarak, pozitif koronavirüs vakalarının yüzde 80 oranında başarıyla tespit edildiğini açıklamıştı.

Son dakika: ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti | Video

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Son dakika: ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
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