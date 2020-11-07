Son dakika: ABD'de geliştirilen yapay zeka öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti

ABD'de yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından geliştirilen yöntemde yapay zeka ile öksürüğünden tespit edilen koronavirüs (covid-19) taşıyan bir hastaya ait öksürük ritminin videosu yayınlandı. MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.