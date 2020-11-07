Son dakika haberi | Fransa'da İslam düşmanlığında sınır tanımıyor! Ev basıp 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldılar! Korkunç anları böyle anlattılar...

"ŞOKA GİRDİK. BİZE TERÖRİST MUAMELESİ YAPTILAR"

Gümüşhaneli baba Servet Yıldırım, 10 yaşındaki kızı E.Y'ye Fransız polisinin "terörist muamelesi" yapmasına tepki gösterdi.

İnşaat sektöründe çalışan baba Yıldırım, küçük kızının 11 saat karakolda tutulduğu olaya ilişkin, "Sabah 6.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde 'tak tak tak' diye kapımıza vurdular. Biz de kapıyı açınca yanılmıyorsam 8-10 tane terörle mücadele polisi geldi. İçeri girdiklerinde kimileri maskeli, kimilerinin ise yüzü görünmüyordu. Uzun namlulu silahlarla içeri girdikten sonra 10 yaşındaki kızım E.Y'yi sordular. E.Y. terörizmle alakalı suçlanıyor gibi bir ifadede bulundular." dedi.

Fransız polisinin kendini, eşini, iki oğlunu ve kızı E.Y'i evinin salonunda oturttuğunu aktaran Yıldırım, "Ayağa kalkmamıza dahi fırsat vermediler." diye konuştu.

Polisin kendilerine hiçbir belge veya tutanak sunmadan evde arama yapmasına tepki gösteren Yıldırım, "Şoka girdik. Bize terörist muamelesi yaptılar. 'E.Y. terörizmle suçlanıyor. Terörizme destek olduğundan kendisini (E.Y) bu şekilde götüreceğiz. Sabah 09.00'da da siz gelin polise' diye bir ifade de bulundular." şeklinde konuştu.

Yıldırım, polisin E.Y'yi götürmeden önce evde arama yaptığını, duvarlardaki Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çektiğini belirterek, "E.Y.'nin odasını aradılar, kitaplarını yere döktüler, bunların fotoğraflarını çektiler. Sonra çocuğumu alıp gittiler. dedi.

Fransız polisinin "terörist" muamelesi yaptığı 10 yaşındaki kız AA'ya konuştu | Video

"KARAKOLDA TEK BİR YAZILI BELGE VERMEDİLER"

Daha sonra karakola gittiğini ve tercüman aracılığıyla ifade verdiğini anlatan Yıldırım, kendisine hiçbir şekilde ifade tutanağı veya küçük kızına yöneltilen suçlamalarla ilgili talepte bulunmalarına rağmen yazılı belge verilmediğini belirtti.

Kendisi ve eşinin karakoldaki ifadesinin yaklaşık iki saat sürdüğünü belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"İfademizde 'namaz kılıyor musunuz, camiye gidiyor musunuz, çocuklar camiye gidiyor mu, çocuklar camide dini eğitim alıyor mu, Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye'deki siyasi görüşünüz nedir?' gibi sorular sordular. İfademiz bittikten sonra parmak izimizi aldılar. Beyaz bir duvara götürerek teröristlere yapılan muamele gibi hem karşıdan, hem sağdan hem de soldan resmimizi çektiler."

Polisin Müslümanları fişlediğini vurgulayan Yıldırım, ifadesinde de bunu söylediğini kaydetti.