Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.

Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve faillerin bulunup adalete teslim edimeleri gerektiği bildirildi.

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmamıştı.