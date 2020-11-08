30 yıllık yalnızlık

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın organizasyonuyla SABAH'a açılan kadim şehir, henüz hayalet bir şehri andırıyor. Ermenistan'ın işgalinin ardından sivil yerleşime kapatılan şehirde büyük bir yıkım var. 30 yıllık yalnızlığın izlerini taşıyan şehirde bulunan binlerce ev bakımsızlık yüzünden yıkılmış. Bağ ve bahçeler bozulmuş. Şehir meydanı, kavşakların izleri silinmiş. Şehir merkezine inşa edilen Ermenistan ordusuna ait askeri binanın dışında tek bir yapı bile ayakta kalmamış. Tek bir canlının bile yaşamadığı şehirde ve köylerde bulunan mezarlıklar ise bakımsızlık yüzünden tahrip olmuş. Dağlık Karabağ'ın tamamen işgalden kurtarılmasının ardından bölgeye geri dönüşler başlayacak. Fuzuli şehrinin 30 yıllık yalnızlığı son bulacak.Azerbaycan ordusu adını Türk şairi Fuzuli'den alan şehri, geçen 17 Ekim'de özgürlüğüne kavuşturmuştu. İşgalden önce 144 bin Azerbaycanlının yaşadığı şehir bugün ıssız. Şehrin girişinde ilk dikkat çeken Ermenistan ordusunun yıllar boyunca yaptıkları tahkimat oldu. Zırhlı araçların geçişini engellemek için şehrin etrafını çeviren Ermenistan güçleri, İran sınırına kadar uzanan devasa hendekler kazmış. Bölgede bulunan yüksekliklere ve stratejik noktalara beton nöbet kulübeleri ve siperler yapmış. Şehir merkezine çıkan bütün yollara mayınlar döşenmiş. Fuzuli şehir merkezine kadar yol boyunca yaşanan büyük savaşın izleri görülüyor.Ermenistan ordusuna ait vurulmuş yüzlerce tank ve zırhlı araç yol kenarlarına dizilmiş. Cebrayil, Zengilan, Kubatlı ile birlikte kurtarılan dört şehirden biri olan Fuzuli şimdi eski parlak günlerine dönecek günleri bekliyor. Bölgenin Ermenistan işgalinden kurtarılması ile birlikte ilk etapta yol çalışmaları başladı. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için Azerbaycan devleti çalışma yürütüyor. 30 yıl önce evlerini terk eden insanlar tapularıyla birlikte devlet dairelerine gidip evlerine yeniden dönmek için başvuruyor.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri işgalden kurtarmıştı. Öte yandan dün Ermenistan'ın saldırılarında Berde kentinde 16 yaşındaki Şahmalı Rehimov hayatını kaybetti.SURİYELİ Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.AZERBAYCAN ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan terör örgütlerinden medet umar hale geldi. Ermeni saflarında YPG/ PKK'lı teröristlerin yer aldığı bilinirken dün yapılan operasyonlar sırasında Ermeni karargahında bir liste bulundu. A Haber'in ulaştığı bu listede Ermeni saflarında yer alan teröristlerin isimleri yer alıyor. Ermenistan, paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında yer aldığını iddia etmişti. Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.