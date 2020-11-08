ABD’de joe Biden zaferini ilan etti

ABD'de3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pensilvanya ve Nevada'da yenerek başkanlık yarışını kazandı. Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken dün sabah Pensilvanya ve Nevada'da sayımlar tamamlandı.Joe Biden, Pensilvanya'da oyların yüzde 49.6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı. Pensilvanya'nın ardından bir zafer de Nevada'dan geldi. Buradaki oyların yüzde 49.9'unu alan Biden, bu eyaletteki 6 delegeyi de kazandı. Böylece gerekli olan 270 delege barajını aşıp toplam delege sayısını 290'a çıkartan Biden, ABD'nin 46'ncı başkanı oldu. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ise 214 delege kazanmış durumda. Joe Biden yaptığı ilk açıklamada "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e duyduğu güvenden onur duydum. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım. Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı" dedi.Mağlubiyeti kabul etmeyen Donald Trump ise seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım. Hukuki muameleler yeni başlıyor" diye konuştu. Trump'ın avukatı Rudy Gulliani de pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacaklarını duyurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Washington DC ve New York'un yanı sıra birçok kentte kutlamalar yapılıyor. Trump taraftarları ise protesto gösterileri düzenledi. Başta AB ve NATO olmak üzere birçok ülke liderlerinden de Joe Biden'a tebrikler gelmeye başladı.Trump, Joe Biden'ın haksız yere başkan olduğunu ileri sürerek, "Hukuki muameleler yeni başlıyor" diye konuştu.Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Joe Biden, "Bütün Amerikalıların başkanı olacağım" dedi.