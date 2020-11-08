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Van der düşerek kalçasını kırdı

Avusturya der 'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 09:54 ABONE OL
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen düşerek kalçasını kırdı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen başkent Viyana'daki Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.

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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen düşerek kalçasını kırdı
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