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Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü 'nın ağına ağır darbe

Terör örgütü /'ya yönelik operasyonlar hız kesmedi. Barış Pınarı Bölgesi'nde bugün düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK'nıın ağına ağır bir darbe indirildi. Operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 23:30 Son Güncelleme: 8.11.2020 23:33 ABONE OL
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ağına ağır darbe

Suriye Milli Ordusunun (SMO) güvenlik kolları sorumlularından Hammud Ebu Hayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden Sluk beldesinde uyuşturucu madde satma hazırlığındaki örgüt üyelerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

NARKOTİK KÖPEKLER DE DESTEK VERDİ

Ebu Hayr, narkotik köpeklerinin destek verdiği operasyonda 10 kilogram haşhaş, 16 bin uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt üyelerinin gözaltına alındığını ifade eden Ebu Hayr, ele geçirilen maddelerin de Tel Abyad Askeri Polis Teşkilatına teslim edildiğini söyledi. Askeri Polis Teşkilatı, ele geçirilen maddeleri imha etti. SMO'nun güvenlik kolları ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle, bölgede barış, huzur ve istikrarı bozmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sık sık operasyon düzenliyor.

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Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ağına ağır darbe
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