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Eski Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski Başkanı W. Bush, Başkanlık seçimini kazanan Demokrat 'ı tebrik etti. Bush açıklamasında, "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Başkan Trump'ın tekrar sayım veya yasal mücadele hakkı bulunuyor ve çözülmemiş her konu doğru bir şekilde ele alınacaktır. Amerikan halkı bu seçimin temelde adil olduğu, doğruluğunun tespit edileceği ve sonucunun açık olduğu konusunda emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 23:08 ABONE OL
Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden'a tebrik telefonu...Eski Başkan Bush, Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

"TEBRİK ETTİM"

Vakfının internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Bush, "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Aynı zamanda Kamala Harris'i de aradım. Onu da tarihi bir ilk olan başkan yardımcılığını kutladım. Siyasi farklılıklarımız olsa da ülkeyi birleştirip yönetme fırsatını yakalayan Joe iyi bir adamdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkan Barack Obama'yı da seçimi kazandıklarında aynı dileklerle tebrik ettiğini anımsatan George W. Bush, Biden'ın 70 milyondan fazla insanın oyunu alarak tarihi bir başarı elde ettiğini kaydetti.

"TRUMP'IN YASAL MÜCADELE HAKKI VAR"

Bush, "Başkan Trump'ın tekrar sayım veya yasal mücadele hakkı bulunuyor ve çözülmemiş her konu doğru şekilde ele alınacaktır. Amerikan halkı bu seçimin temelde adil olduğu, doğruluğunun tespit edileceği ve sonucunun açık olduğu konusunda emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

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Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti
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