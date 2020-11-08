Fransa'da krona virüs nedeniyle son 24 saatte 271 kişi öldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 38 bin 619 artışla 1 milyon 787 bin 324'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 271 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 439'a ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 539'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 243 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 676 artışla 128 bin 614'e çıktı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızında bir yavaşlama görüldüğünü ancak şu an uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olup olmadığını tespit edebilmek için erken olduğunu belirtti.