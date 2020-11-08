SON DAKİKA - Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Hem ay hem de güneşin önünden geçerken görüntülendi!

Fotoğrafçı Andrew McCarthy, California, Sacramento'daki arka bahçesinden çektiği inanılmaz gökyüzü fotoğrafları ile tnaınıyor. Yakın zamanda portföyüne iki şaşırtıcı görüntü daha ekledi: Güneş ve Ay'ı geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ultra net görüntüleri! ISS'nin dünyadaki birisinin bakış açısından Güneş ve Ay üzerinde bir saniyeden daha kısa bir sürede hareket ettiği göz önüne alındığında, geçişin net bir görüntüsünü yakalamak kolay bir şey değil. McCarthy ilk olarak 6 Ekim Salı günü Güneş'ten geçen ISS'yi yakalamayı başardı. Sonrasında ise, ayın üzerinden geçerken uluaslararası uzay istasyonunu görüntüledi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS'in, Güneş'in ve Ay'ın önünde geçtiği anları yakaladı.
McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS'in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya'nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.
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