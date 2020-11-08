Son dakika haberi... ABD'nin yeni başkanı Biden ilk icraatını açıkladı! İşte Joe Biden'ın ilk atacağı imza

HARİKA BİR YARDIMCIM VAR

* Hayatımın en büyük onuru bu. Bu kadar Amerikalı bu vizyona oy verdi. Bunu gerçekleştirmek bizim en önemli görevimiz. Ben Jill'in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak.

* Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD'de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin.