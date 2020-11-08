ABD seçimlerinde son dakika: Trump'tan yeni açıklama

Son dakika... 77 yaşındaki Joe Biden, ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak seçildi. Oylama sonrası Donald Trump'tan ardı ardına açıklamalar geliyor.

"HİLE YAPILDIĞINA DAİR PEK ÇOK BEYAN VAR"

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump son paylaşımında, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege.

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege

BEYAZ SARAY'A TAŞINMA SÜRECİ NASIL OLACAK

Joe Biden, her yeni liderin kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir geçiş dönemi olduğu için Başkan Trump'ın yerini hemen alamayacak. Yeni başkan, Washington DC'deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenen ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Yeni başkan, törenin ardından yeni ikameti Beyaz Saray'a yerleşecek.

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