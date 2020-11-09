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ABD'den 4 vatandaşına yaptırım

ABD , ile ilgili yeni bir yaptırım karar aldı. Bakanlık, ’daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 22:53 ABONE OL
ABD'den 4 Çin vatandaşına yaptırım

ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

YAPTIRIM LİSTESİ BELLİ OLDU

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listede, Deng Zhonghua, Edwina Lau, Li Jiangzhou ve Li Kwai-wah'ın yaptırım uygulanacak kişiler olduğu belirtildi. Yetkililer, bu 4 kişiye Hong Kong'daki muhaliflerin üzerinde baskı oluşturdukları gerekçesi ile yaptırım uygulandığını öne sürdü.
Hazine Bakanlığı, ayrıca Suriye'de petrol sektöründe faaliyet gösteren 8 kişi ve 11 kuruma da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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ABD'den 4 Çin vatandaşına yaptırım
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