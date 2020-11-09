Belarus'ta binden fazla gösterici gözaltına alındı

Belarus'ta gece yarısına kadar devam eden hükümet karşıtı gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Belarus'ta dün Lukaşenko'nun istifasını talep eden binlerce kişi başkent Minsk olmak üzere ülkenin bazı noktalarında toplandı. Öğle saatlerinde toplanmaya başlayan gruplara Belarus polisi müdahale etti. Gece saatlerine kadar devam eden gösterilerde polisin binden fazla göstericiyi gözaltına aldığı öğrenilirken, gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin işlemlerine devam edildiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

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