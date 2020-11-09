Çin'de kimyasal üreten fabrikada yangın

Çin'in Zhejiang eyaletinde kimyasal madde üreten bir tesisteki patlama büyük bir yangına yol açtı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Kuzhou kentinde kimyasal madde üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Tesisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Yangından çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.Zhejiang'deki kimysal üreten fabrikada patlama, TSİ ile 08.25'te meydana geldi. Yerel medyadaki haberlere göre, olayda can kaybı yaşanmazken, tesiste bulunan 120'nin üzerindeki çalışanın tahliyesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Fabrikada plastik üretiminde kullanılan yanıcı kimyasal maddeler üretildiği ifade edildi.Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevkedildiği belirtilirken, yangın hala kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

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