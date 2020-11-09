Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi! Pfizer aşısı corona virüsü yüzde 90 oranında önledi...

Son dakika haberine göre Pfizer'in aşısının corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği ortaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen corona virüse karşı açı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pfizer'in aşısı corona virüsü %90 oranında önledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Pfizer ve BioNTech AŞISI KORUMA KONUSUNDA TAHMİNLERDEN İYİ SONUÇ VERDİ!

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, en azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde

belirlendi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı koruma konusunda tahminlerden iyi sonuç verdi. En azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı %90'ın üzerinde belirlendi.

YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.

Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığı ortaya konurken Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı..



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