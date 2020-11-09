Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı

Filipinler'de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Adalet Bakanlığı, ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.
3 ÖLÜ, 64 YARALI
Bakanlık, mahkumların yerel saatle 08.39'da çıkardığı isyanda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hapishaneye ilave güvenlik ekipleri sevk edilerek soruşturma başlatıldı.
Aynı hapishanede 9 Ekim'de çıkan isyanda 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.