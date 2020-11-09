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ve Macron 'da edildi

'ın Karaçi kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi 'un İslam karşıtı ifadelerini etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 10:56 ABONE OL
Fransa ve Macron Pakistan'da protesto edildi

Pakistan'ın Karaçi kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini protesto etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ifadelerinin yankıları sürüyor. Pakistan'ın Karaçi kent meydanında haftasonu binlerce kişi Macron'un , İslam karşıtı ifadelerini protesto etti. Protestocular, Pakistan yönetimini Fransa ile diplomatik bağları koparma ve Fransız ürünlerinin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısında bulundu. Prototestocular, Macron'un resmini çiğneyerek, Fransa bayraklarını ateşe verdi. Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokulmuştu.

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Fransa ve Macron Pakistan'da protesto edildi
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