Irak’taki Ezidiler PKK’nın Sincar’daki varlığını protesto etti

Irak'ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılmasını talep ederek, protesto gösterisi düzenledi. Duhok'taki kamplarda kalan Ezidiler Şariya kampında bir araya gelerek, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar'daki varlığını protesto etti. Ezidiler, Sincar'daki evlerine dönebilmek için, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmanın bir an önce uygulanması çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunan Ezidiler, Sincar'ın yeniden inşa edilmesi ve bölgeye hizmet götürülmesini talep etti. Ezidiler gösteri sırasında, "Şariya ve Kebirtu kamp sakinleri olarak, Sincar idaresinin asli sahiplerine teslim edilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda milislerin ilçemizden çıkması ve iç göçmenlerin dönüşünün kolaylaştırılmasını istiyoruz." pankartları taşıdı.