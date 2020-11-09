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’da karantina çağrısı

Giriş Tarihi: 9.11.2020 ABONE OL
İran’da karantina çağrısı
DÜNYA GENELİ: Vaka sayısı 50 milyon 263 bin 958'e çıktı. Ölü sayısı ise 1 milyon 256 bin 558 oldu. Virüs saptanan 35 milyon 550 bin 153 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 457 bin 447 hasta bulunuyor.
ABD: Vakalar 10 milyon 103 bin 386 oldu. En fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda
FRANSA: Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti.
İTALYA: Alınan son kısıtlayıcı tedbirlerin salgını kontrol etmede 2-3 hafta içinde etkisini göstereceğini belirttildi.
ALMANYA: Leipzig kentinde salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler protesto edildi. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
İRAN: Hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi. İran Sağlık Konseyi Başkanı, başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısı yaptı.
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İran’da karantina çağrısı
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