İran’da karantina çağrısı

DÜNYA GENELİ:
Vaka sayısı 50 milyon 263 bin 958'e çıktı. Ölü sayısı ise 1 milyon 256 bin 558 oldu. Virüs saptanan 35 milyon 550 bin 153 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 457 bin 447 hasta bulunuyor.
ABD:
Vakalar 10 milyon 103 bin 386 oldu. En fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda
FRANSA:
Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti.
İTALYA:
Alınan son kısıtlayıcı tedbirlerin salgını kontrol etmede 2-3 hafta içinde etkisini göstereceğini belirttildi.
ALMANYA:
Leipzig kentinde salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler protesto edildi. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
İRAN:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi. İran Sağlık Konseyi Başkanı, başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısı yaptı.