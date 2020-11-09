İran’da karantina çağrısı

Vaka sayısı 50 milyon 263 bin 958'e çıktı. Ölü sayısı ise 1 milyon 256 bin 558 oldu. Virüs saptanan 35 milyon 550 bin 153 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 457 bin 447 hasta bulunuyor.Vakalar 10 milyon 103 bin 386 oldu. En fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaKovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti.Alınan son kısıtlayıcı tedbirlerin salgını kontrol etmede 2-3 hafta içinde etkisini göstereceğini belirttildi.Leipzig kentinde salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler protesto edildi. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.Hayatını kaybedenlerin sayısı 459 artarak 38 bin 291'e yükseldi. İran Sağlık Konseyi Başkanı, başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısı yaptı.