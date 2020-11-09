Bugüne kadar sadece Trump istisnaydı: Joe Biden, Beyaz Saray’a köpeği Major'u da alacak!

ABD başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokratların adayı Joe Biden'ın görev süresi şimdiden konuluşmaya başlandı. 22 Ocak'ta göreve başlaması beklenen 77 yaşındaki başkanın köpeği de gündemde medyanın gündeminde yer aldı. Joe Biden'ın köpeği, Trump'ın 4 yıllık görev süresince herhangi bir evcil hayvan bulundurmadığı Beyaz Saray'da yaşamaya başlayan ilk köpek olarak kayıtlara geçecek. Biden, Alman çoban köpeği cinsindeki 'Major' isimli 2018 yılında sahiplendiği köpeği ve Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde Beyaz Saray'da bulunan diğer köpeği 'Champ'la birlikte yaşayacak.

TRUMP KÖPEK BESLEMEYEN TEK LİDER

Trump, 120 yılın ardından ABD Başkanları arasında köpek beslemeyen tek lider olarak bilinirken, Biden seçim döneminde, ""Beyaz Saray'a yeniden evcil hayvan sokmanın zamanı geldi" sloganıyla bir kampanya başlatmıştı.