Nikol Paşinyan kimdir? Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Nikol Paşinyan kaç yaşında, nereli?

Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 1999'dan bu yana günlük basının baş editörü olarak, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve eski Cumhurbaşkanı, Başbakan Serj Sarkisyan'ın hükümetlerine karşı çıkan çeşitli hareketlerin söylemlerine önemli katkılarda bulunmuştur ve cumhurbaşkanlığını, Paşinyan ve muhalefet gayri meşru addederek reddetmiştir. 2000 yılında Haykakan Zhamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi.

Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi. Seçimi izleyen günlerde ölümcül huzursuzluğun hemen ardından saklandı; Ermeni polisi tarafından cinayet ve kitleyi kargaşalığa sevk etmek iddiaları konusunda aranıyordu. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıktı ve kendini polise teslim etti. Mayıs 2011'de hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık iki yıl sonra birçok siyasi tutukluya af çıkarılmasından sonra serbest bırakıldı.