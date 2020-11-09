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Son dakika: ABD Başkanı , Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı

ABD Başkanı , Savunma Bakanı Mark Esper'in işine son verdiğini Twitter'dan duyurdu. Trump Esper'in yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini ifade etti. Trump attığı tweette, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:01 Son Güncelleme: 9.11.2020 21:20 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

MİLLER GÖREVİ VEKALETEN YÜRÜTECEK

Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini duyurdu.

(ABD Başkanı Trump ve sağda Eski Savunma Bakanı Mark Esper)

TWİTTER'DAN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

"İŞİNE SON VERİLDİ..."

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı
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