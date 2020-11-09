Son dakika: Artık 'dünya lideri' muafiyeti olmayacak... Twitter Trump'ın hesabını kapatabilir!

ABD seçim sonuçları, ABD ulusal medyası tarafından ilan edildikten sonra Trump'tan çok sayıda açıklama geldi. Trump'ın attığı Tweetler peş peşe sansürlenirken Başkan'ın Twitter hesabının geleceği ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Trump Beyaz Saray'dan ayrılırsa, Twitter hesabı çok daha sıkı bir şekilde kısıtlanabilir ve Twitter'ın politikalarına göre askıya alma veya kaldırılma ile karşı karşıya kalabilir. Bunun nedeni, tweet'lerinin artık "dünya lideri" muafiyetleri kapsamında kalmayacağı ve tweetle hakkında Twitter şirketinin kamu yararı hükümlerini ihlal ettiği görüşünü taşıması.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden resmi olmayan sonuçlara göre 270 barajını aşarak ABD'nin yeni başkanı oldu.