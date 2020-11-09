Son Dakika: Corona virüs aşısı müjdesi bu sabah gelmişti... Anında milyonlarca satın alındı!

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi Pfizer ile BioNTech firmasından geldi. İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Müjdenin ardından ABD'den de bir açıklama geldi. ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurdu. ABD'li illaç üreticisi firmanın hisseleri, bugün yüzde 14 arttı.

DÜNYADA SON DAKİKA HABER OLARAK DUYURULDU

Pfizer, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.