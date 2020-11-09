Son dakika: Ermenistan bozguna uğradı: Azerbaycan ordusu 23 köyü daha kurtardı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da zafer yürüyüşünü sürdürüyor. 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırısı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Her gün kritik noktaları bir bir ele geçiren Azerbaycan, bugün de 6 kentte toplamda 23 köyü ele geçirdi.

ALİYEV DUYURDU

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

"TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEYECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA YANIT

Aliyev'e Türkiye'den yardım isteyip istemeyeceğiyle ilgili "Türkiye'nin doğrudan askeri katılımını isteyebileceğiniz günü mü bekliyorsunuz? Ermenistan'ın şimdiden Rusya'ya başvurduğunu ve ne yapmaya hazır olduğunu sorduğunu gördük. Türkiye'den daha fazla müdahil olmasını isteyeceğiniz günün geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

"BU BİZİM KONUMUZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şu yanıtı verdi:"Çok uzağa bakmak istemiyorum. Çünkü savaş alanındaki duruma bağlı olacaktır. Ermenistan'ın ve diğer ülkelerin davranışına bağlı olacaktır. Çünkü birçok kez çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumuzu söyledim. Tüm ülkelerden, komşu ülkelerden, komşu olmayan ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Uluslararası kabul görmüş toprağımızda savaşıyoruz. Bu bizim konumumuz"

"İHTİYAÇ DUYARSAK, BU SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bence şu anda olan şey devam edecek, dolayısıyla Türk ordusunun müdahalesine gerek kalmayacak. Ancak yıllar önce Türkiye ile saldırganlık durumunda askeri destek sağlayan bir belge imzaladık. Dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan ve Rusya'nın bir dereceye kadar aynı formatı ve yasal dayanağına sahibiz. Azerbaycan saldırganlıkla karşı karşıya kalırsa ve Azerbaycan Türk askeri desteğine ihtiyaç duyarsa, onları davet edip bu seçeneği değerlendirebiliriz

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