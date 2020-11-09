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Son dakika: , 'nın helikopterini düşürdü: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... ’ya ait bir helikopterin, ’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 19:44 Son Güncelleme: 9.11.2020 20:05 ABONE OL
Son dakika: Ermenistan, Rusya'nın helikopterini düşürdü: 2 ölü, 1 yaralı

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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Son dakika: Ermenistan, Rusya'nın helikopterini düşürdü: 2 ölü, 1 yaralı
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