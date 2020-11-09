SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

CESARET EDEMEDİ

The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakika sayıyor" dedi. Newman, Melania Trump'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.