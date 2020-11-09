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HABERİ: 'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

haberi: ABD Başkanı , seçimi kaybetmesinin ardından bir şok daha yaşadı. İngiliz medyasının iddiasına göre; Donald Trump'ın eşi boşanmak için gün sayıyor. İngiliz medyası bu konuda oldukça çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 11:52 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre 'ın eşi boşanmak için gün sayıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

'ın eşi Melani Trump'ın, boşanmak için gün saydığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra 'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

CESARET EDEMEDİ

The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakika sayıyor" dedi. Newman, 'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" adlı kitabında, 'ın 'ın 2016 yılında Trump'ın zafer elde etmesinin ardından göz yaşlarına boğulduğunu yazmıştı. Wolff'a göre Melania Trump'ın gözyaşları sevinç gözyaşı değil üzüntü gözyaşıydı.

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SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor
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