SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'a seçimin ardından bir şok daha! İngiliz medyasından çok çarpıcı iddia: Gün sayıyor

İngiliz medyasının iddialarına göre Donald Trump'ın eşi Melania Trump boşanmak için gün sayıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.
Donald Trump'ın eşi Melani Trump'ın, boşanmak için gün saydığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesi Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Melania Trump'ın boşanmak için "dakikaları saydığını" iddia etti.
CESARET EDEMEDİ
The Mail'in aktardığına göre, eski bir yardımcı olan Omarosa Manigault Newman, "Melania ofisinden çıkıp boşanana kadar her dakika sayıyor" dedi. Newman, Melania Trump'ın, Trump görevdeyken boşanmaya cesaret edemediğini söylüyor.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" adlı kitabında, Melania Trump'ın Donald Trump'ın 2016 yılında Trump'ın zafer elde etmesinin ardından göz yaşlarına boğulduğunu yazmıştı. Wolff'a göre Melania Trump'ın gözyaşları sevinç gözyaşı değil üzüntü gözyaşıydı.