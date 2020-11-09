Son dakika haberi: Kritik Şuşa kenti işgalden kurtarıldı! İşte Azerbaycan ordusunun yeni hedefi...

ÜÇ RENKLİ BAYRAK BİR DAHA İNMEYECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa AZERBAYCAN!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.

AK Parti Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik: Hakka ve hukuka dayanan bu zafer Mübarek olsun... Bereketli olsun... Hayırlı ve kutlu olsun... Türkiye her koşulda Azerbaycan'ın yanındadır. Kardeş Azerbaycan'ın Şuşa zaferi kutlu olsun. Çok sevinçliyiz. ANKARA



MSB'DEN ŞİİRLERE KONU OLAN HAR-I BÜLBÜL ÇİÇEKLİ MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yayımladığı kutlama mesajında "Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" ifadeleri yer aldı. Har-ı Bülbül Azerbaycan sevdalısı şair ve müzisyenin 'Karabağ' şarkısındaki "Seven sevene kavuşur bekle sen beni, geleceğim göreceğim mutlaka seni, Karabağ Karabağ yüreğim dağlar, yolumu bağladılar harı bülbül ağlar" dizlerinde de geçiyor.