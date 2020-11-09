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Son dakika | 'dan açıklaması: "Sıradaki ABD başkanı ile..."

'dan ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü , Rusya Devlet Başkanı ’in ABD’nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" beklediğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:15 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika | Rusya'dan Joe Biden açıklaması: Sıradaki ABD başkanı ile...

Son dakika haberi: Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in ABD'nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden'ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

Putin'in başkan seçildiği bildirilen Biden'ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, "Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz." dedi.

Peskov, Putin'in Donald Trump'ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Arada bariz bir fark var. ABD'nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı."

Trump, ABD'nin bazı bölgelerinde seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek çok sayıda dava açacaklarını duyurmuştu.

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Son dakika | Rusya'dan Joe Biden açıklaması: "Sıradaki ABD başkanı ile..."
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