SON DAKİKA: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

"Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir mi" sorusuna verdiği cevap tüm dünyayı şoke etti! Salgının ardından üçüncü dünya savaşının bir "risk" olduğunu belirten İngiltere'nin en kıdemli komutanı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Carter, corona virüs salgını sırasında dünyanın "çok belirsiz ve endişeli bir yer" olmasıyla birlikte tıpkı düğer dünya savaşlarındaki gibi ülkelerin "yanlış hesaplar" yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAKİ ATMOSFER VAR

Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'a, koronavirüsün neden olduğu küresel ekonomik krizin savaşa yol açıp açmayacağı hakkında görüşü sorulduktan sonra General Carter, çok çarpıcı ifadelere yer verdi. Pazar günü yaptığı açıklamada Carter, dünya çapında bölgesel çatışmalardaki artışın, 20. yüzyıldaki iki dünya savaşına doğru giden günlere benzeyen gelişmeler barındırdığını söyledi.