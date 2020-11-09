SON DAKİKA: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

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: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

Tüm dünyayı korkutan bir haberi ’den geldi. Yapılan açıklamaya göre “koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları, üçüncü dünya savaşının patlak vermesini daha mümkün hale getiriyor”. Canlı yayında sorulan bir soruya verdiği cevabın ardından dünya gündemini sarsan general, dünyanın mevcut durumunu tıpkı birinci ve ikinci dünya savaşlarındaki duruma benzetti. İşte, İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 14:30 Son Güncelleme: 9.11.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

"Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir mi" sorusuna verdiği cevap tüm dünyayı şoke etti! Salgının ardından üçüncü dünya savaşının bir "risk" olduğunu belirten 'nin en kıdemli komutanı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Carter, corona virüs salgını sırasında dünyanın "çok belirsiz ve endişeli bir yer" olmasıyla birlikte tıpkı düğer dünya savaşlarındaki gibi ülkelerin "yanlış hesaplar" yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAKİ ATMOSFER VAR

Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'a, koronavirüsün neden olduğu küresel ekonomik krizin savaşa yol açıp açmayacağı hakkında görüşü sorulduktan sonra General Carter, çok çarpıcı ifadelere yer verdi. Pazar günü yaptığı açıklamada Carter, dünya çapında bölgesel çatışmalardaki artışın, 20. yüzyıldaki iki dünya savaşına doğru giden günlere benzeyen gelişmeler barındırdığını söyledi.

Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

General, ülkeler arasında bir dizi ittifakın yıllarca kan dökülmesine neden olduğuna dikkat çekerken, son dönemde yaşanan gelişmelerin "gerçek bir savaşa" dönüşebileceğinden endişe duyduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

General Carter, "Tarihin kendisini tekrar etmeyebileceğini ancak bir ritmi olduğunu hatırlamalıyız ve her iki dünya savaşından önce geçen yüzyıla bakarsanız, nihayetinde savaşa yol açan yanlış hesaplamaya yol açan bir tırmanma olduğu tartışılmazdı.

Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

Bir daha asla görmeyeceğimizi umduğumuz bir ölçekte bir gerginlik vardı "dedi.

Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

Röportajı yapan gazeteci, üçüncü dünya savaşının "gerçek bir tehdit" olup olmadığını sorduğunda "Bunun bir risk olduğunu ve bu risklerin bilincinde olmamız gerektiğini söylüyorum" cevabını verdi.

Son dakika haberi: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde

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SON DAKİKA: Üçüncü dünya savaşı çıkabilir! En kıdemli isim duyurdu… Dünya diken üstünde
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