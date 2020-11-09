Trump’çılar sokağa döküldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimin resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından taraftarı seçim sonuçlarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan gibi birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları attı. Atlanta'da toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın sonuçları kabul etmemesini için çağrı yaptı. Trump destekçileri ile Biden'ın zaferini kutlayan Demokrat Parti destekçileri zaman zaman karşı karşıya geldi.

Trump'ın avukatından açıklama: Bizlerin pusulalara ve çizelgelere bakmamıza izin verilmedi

MAVİ BONCUK DAĞITTI

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Donald Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek "Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım " dedi. ABD'de yaşanan çekişmeli bir seçim sürecin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden, ülkenin 46. başkanı oldu. Yeni başkan Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yaptı. Biden "Rakiplerimize düşmanımız gibi davranmayı bırakmak zorundayız" diye konuştu. ABD'yi iyileştirme, Kovid-19 ile mücadele etme, ekonomiyi iyileştirme, sistematik ırkçılığın kökünü kurutma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye başlamanın zamanının geldiğini belirten Biden, Amerika'yı inşa etmek için ve ABD'ye dünyada yeniden saygı duyulması için çalışacağını vurguladı.







ABD'de gözlerin çevrildiği Joe Biden'in yardımcısı Kamala Harris (56) ise ülke tarihinde bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.



YENİ FİRST LADY

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ABD'nin yeni First Lady'si oldu. New Jersey eyaletinde 1951'de dünyaya gelen Jill Biden, 5 kızkardeşin en büyüğü.



OBRADOR KİMSEYİ KUTLAMAYACAK

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Tüm yasal mevzular çözüme kavuşturulana kadar bir adayı ya da diğerini kutlayamam. Bekleyeceğim " dedi.