ABD seçimlerinde ikinci perde: Trump mitinglerle destek toplayacak

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından ikinci perde başladı. Yeni aşamada mevcut başkan Donald Trump, yargı süreci ve ülke çapında mitinglerle seçim sonuçlarına itirazını sürdürecek.Resmi bir açıklama yapılmasa da Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 270 delegeyi geçerek ABD'nin 46'ncı başkanı olduğu ilan edildi. Trump'ın ise dün seçim sonuçlarına itiraz için yargı yoluna başvuracağı ileri sürüldü. Trump, birçok eyalette oy farkının çok az olması nedeniyle yeniden sayım ile Kovid nedeniyle posta yolu ile gönderilen oylarda hile olduğunu ileri sürüyor.Reuters ajansı Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın bundan sonra izleyeceği yolu yazdı. Buna göre kullanılan 148 milyon oy içinden 70 milyondan fazla oy alan Trump ülkeyi gezerek seçim mitingi gibi toplantılar düzenleyecek. Trump bu kampanyalarla seçim sonuçlarına yönelik yürüteceği davalara destek toplamayı hedeflediği kaydedildi. Trump'ın itirazlarını Yüksek Mahkeme'ye kadar götürmesi bekleniyor.Fox News'e konuşan ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, "Şayet Cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek Cumhuriyetçi başkan olmaz. Trump yenilgiyi kabul etmemeli" dedi. Bu arada Başkan Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini, yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.Amerikan CNN Televizyonu Trump'ın seçim yenilgisinin ailesini böldüğünü öne sürdü. CNN'e göre eşi Melania Trump ve damadı Jared Kushner, Trump'a yenilgiyi kabul etmesi tavsiyesinde bulundu. İki oğlu ise "mücadeleye devam etmesi" telkininde bulunuyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin seçilmiş yeni başkanını tebrik etmek için "resmi sonuçları" beklediğini söyledi. Ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Biden'i kutlamadı. Çin, Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'ye diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.